ВСУ получили на вооружение «чернобыльский» Ми-24Р

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение модифицированный вертолет Ми-24Р, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, это восстановленная машина радиационной, химической и биологической разведки. Именно эти модели использовались во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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Украинские технические специалисты вытащили со складов и восстановили один из самых редких и странных вариантов Ми, когда-либо существовавших: вертолет радиологической разведки Ми-24Р, — написал Экс.

Журналист добавил, что не имеет представления, как именно ВСУ будут применять Ми-24Р. Однако, допустил Экс, вертолет могли превратить в ударный.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что только за прошедший октябрь расчеты ПВО ликвидировали более 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника. В их числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Также глава Минобороны сказал, что российская ПВО может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.