Reuters сообщило о наличии ракет «Яхонт» в арсенале «Хезболлы»

У ливанского шиитского движения "Хезболла" есть противокорабельные ракеты "Яхонт" (экспортный вариант российской крылатой ракеты П-800 "Оникс"). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с арсеналом движения.

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По информации агентства, "Хезболла" могла получить данное оружие из Сирии во время войны на стороне правительственных войск против вооруженной оппозиции.

Само движение никогда не подтверждало, что обладает этими ракетами.

3 ноября генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла назвал реальной вероятность широкомасштабного конфликта с Израилем.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана писала, что "Хезболла" может вмешаться в противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС на Ближнем Востоке. По данным издания, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.