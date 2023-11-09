СМИ озвучили, сколько Киев потерял на сорванных поставках боеприпасов

Минобороны Украины потеряло на контрактах с фирмами-посредниками на поставку боеприпасов и бронежилетов 2 млрд гривен (порядка 55,5 млн долларов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Громадське».

Ведомство заключило три контракта, которые в итоге провалились. Первый договор заключили с компанией «Львовский арсенал» — он предполагал поставку 100 тысяч минометных мин на 37,6 млн долларов. Второй — с хорватской WDG promet на поставку 30 тысяч танковых выстрелов на 32,5 млн евро. По третьему контракту словацкая Sevotech должна была поставить 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов за 13 млн евро.

По информации издания, фирмы были лишь «прокладками», а реальная схема выглядела иначе. Так, Минобороны заказывало мины у «Львовского арсенала», тот — у Sevotech, а та — у хорватской WDG. Последняя фирма заключала договор с непосредственным производителем Elmech Sintermak. Поставки должны были начаться в течение месяца, однако этого не произошло. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими контрактами.

Всего по трем контрактам общей стоимостью в 3 млрд гривен ведомство перечислило 2 млрд гривен. Заказанного в результате Украина не получила.

Напомним, что в 2023 году вокруг Минобороны Украины возник громкий коррупционный скандал. СМИ выяснили, что ведомство закупало продукты для военных по завышенной цене. Позднее его также заподозрили в закупке курток у турецкой компании по завышенной цене