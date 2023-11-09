Эксперт назвал цель военного давления на контингент США на Ближнем Востоке
Целью военного давления на американских силы, расположенные на Ближнем Востоке, является желание противостоящих США сторон избавиться от присутствия ракет "Томагавк" в регионе. Об этом, комментируя Рамблеру обострение ситуации в Сирии, заявил востоковед Александр Каргин.
Ранее сообщалось, что ряд военных баз США в Сирии и Ираке подверглись нападениям, что вызвало ответный удар американских военных.
Давление со стороны проиранских ополченцев на американские военные базы в Сирии происходит на протяжении последнего месяца. При этом в ближайшее время большой и полноценной войны между Ираном и США не предвидится. Полагаю, нынешнее обострение вряд ли перейдет в какую-то по-настоящему горячую стадию.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Эксперт связал последние события в Сирии с противостоянием Израиля и ХАМАС.
"Это обострение произошло после ситуации в Израиле. На американский контингент на Ближнем Востоке пытаются осуществлять давление. И тут нужно отметить, что главный силовой фактор американцев в регионе - это ракеты "Томагавк", дальность которых составляет порядка 2 тыс. километров. Информация об их количестве разнится, согласно некоторым данным их на Ближнем Востоке порядка 600 штук. И целеполагание данного давления на американские силы заключается в том, чтобы эти ракеты покинули регион. При этом я думаю, что, скорее всего, этого не произойдет", — сказал Каргин.
Вместе с тем специалист высказался о перспективах эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
"Операция Израиля сейчас проходит достаточно медленно, но в целом успешно - армия страны продвигается. Однако если там произойдет глобальное обострение, если, например, будет большое число жертв с обеих сторон и так далее, то это в принципе может "поджечь" и другие точки региона. Такая цепная реакция может привести и к серьезному обострению, в том числе в Сирии. А обостриться ситуация может в любой момент", — отметил специалист.