"Это обострение произошло после ситуации в Израиле. На американский контингент на Ближнем Востоке пытаются осуществлять давление. И тут нужно отметить, что главный силовой фактор американцев в регионе - это ракеты "Томагавк", дальность которых составляет порядка 2 тыс. километров. Информация об их количестве разнится, согласно некоторым данным их на Ближнем Востоке порядка 600 штук. И целеполагание данного давления на американские силы заключается в том, чтобы эти ракеты покинули регион. При этом я думаю, что, скорее всего, этого не произойдет", — сказал Каргин.