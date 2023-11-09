Израиль объявил о шестичасовой эвакуации жителей Газы с севера на юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила жителям сектора Газа эвакуироваться с севера на юг в течение шести часов, с 10.00 по 16.00. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи, пишет РИА Новости.
По его словам, ЦАХАЛ разрешает проезд по дороге Салах ад-Дина.
«В целях вашей безопасности используйте это время для движения на юг», — подчеркнул Адраи на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что уже около 50 тысяч жителей северной части сектора Газа начали эвакуацию, и именно поэтому было принят решение продлить «время работы безопасного коридора от улицы Салах ад-Дина к югу».
7 октября обстановка на Ближнем Востоке значительно осложнилась на фоне атак палестинского движения ХАМАС на гражданские и военные объекты Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа.
При этом в секторе Газа находятся не только палестинцы, но и граждане других стран, в том числе и россияне. Однако эвакуация раненых жителей Газы и владельцев иностранных паспортов через КПП Рафах в Египет была приостановлена.
В ХАМАС заявили, что не препятствует выезду обладателей иностранных паспортов с территории сектора Газа, однако списки на выезд готовят Израиль и США. 7 ноября дипломатические источники рассказали, что к началу эвакуации россиян и граждан СНГ все готово, однако нет согласия Израиля. В опубликованном 8 ноября списке на эвакуацию россиян не оказалось.