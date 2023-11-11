Forbes: техника ВСУ оказалась беззащитна перед беспилотниками РФ

«Как российские, так и украинские военные регулярно оснащают многие свои боевые машины решетчатой или клеточной броней. Броня — это средство, но оно не всегда работает. Но для украинцев это будет работать еще реже теперь, когда россияне, очевидно, снабжают свои „Ланцеты“ EFP», — говорится в материале.