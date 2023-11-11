Forbes: техника ВСУ оказалась беззащитна перед беспилотниками РФ

Украинская техника беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет», так как последние оснащены лазерными дальномерами (EFP). Об этом сообщили в американском журнале Forbes. По словам авторов статьи, у ВСУ нет средств защиты от российских БПЛА.
«Как российские, так и украинские военные регулярно оснащают многие свои боевые машины решетчатой или клеточной броней. Броня — это средство, но оно не всегда работает. Но для украинцев это будет работать еще реже теперь, когда россияне, очевидно, снабжают свои „Ланцеты“ EFP», — говорится в материале.
Авторы статьи отметили, что многие транспортные средства ВСУ также не защищены.
Ранее командир взвода БПЛА ВСУ с позывным «Комрад» сообщил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал российские дроны угрозой для ВСУ, передает телеканал 360.