ВСУ атаковали дронами подстанцию в Энергодаре

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали дронами подстанцию "Луч" в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

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По его словам, удар случился в 8:00 мск. Украинские бойцы применили несколько беспилотников. Однако атака оказалась безуспешной и подача электроэнергии не нарушена.

Российские военные тем временем начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции ВСУ под Клещеевкой.

По словам бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск, ВС РФ атакуют огневую позицию противника несколькими видами оружия в зависимости от того, по какой цели нужно наносить удар.