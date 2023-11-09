Курскую область атаковали дроны с кассетными боеприпасами

На маслоделательный комбинат в городе Суджа беспилотный летательный аппарата (БПЛА) сбросил три кассетных боеприпаса. Два из них взорвались, повредив производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один снаряд не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы. Никто из людей не пострадал. Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения.