Соглашение об объединенной системе ПВО России и Киргизии вступило в силу

Соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) России и Киргизии вступило в силу. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте официального опубликования правовых актов.

«Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики от 16 августа 2022 года (ратифицировано Федеральным законом от 29 мая 2023 года №183-ФЗ, вступило в силу 2 ноября 2023 года)», — следует из данных.

12 октября президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение. Днем ранее киргизский парламент одобрил документ. Сообщалось, что соглашение подписали в августе 2022 года в Москве. Киргизия временно на безвозмездной основе должна передать российской стороне земельный участок размером пять гектаров рядом с авиабазой в Канте для размещения войск. Стороны заключили соглашение на пять лет.