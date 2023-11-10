В Орловской области средства РЭБ обезвредили беспилотник

"Сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий", - написал Клычков в своем Тelegram-канале.