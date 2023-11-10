В Орловской области средства РЭБ обезвредили беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотный летательный аппарат на территории Ливенского района Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий", - написал Клычков в своем Тelegram-канале.
Как отметил глава региона, ситуация находится под контролем. По информации Клычкова, в результате инцидента пострадавших нет.