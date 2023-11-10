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В Орловской области средства РЭБ обезвредили беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотный летательный аппарат на территории Ливенского района Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

В Орловской области средства РЭБ обезвредили беспилотник
© РИА Новости

"Сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий", - написал Клычков в своем Тelegram-канале.

Как отметил глава региона, ситуация находится под контролем. По информации Клычкова, в результате инцидента пострадавших нет.