Армия США не сможет выполнить план по размещению гиперзвуковых ракет до 2023 года

Армия США, вероятно, не сможет уложиться в график по оснащению своего первого подразделения гиперзвуковыми ракетами с планирующим блоком. Об этом пишут Defense News.

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Отмечается, что такая вероятность снизилась после новой отмены испытания в сухопутных и военно-морских силах США планирующей гиперзвуковой боевой части из-за проблем перед запуском. Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что маловероятно, что армия передаст подразделению данное оружие до конца года.