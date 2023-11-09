На выставке вооружений в Таиланде впервые не представлены российские образцы

Российские образцы вооружений впервые с 2022 года не представлены на международной выставке "Оборона и безопасность 2023", которая проходит в Таиланде раз в два года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Указанное мероприятие начали проводить в Бангкоке в 2001 году, и обычно оно сопровождается различными семинарами и конференциями по соответствующей тематике. При этом выставка считается одной из крупнейших в Азии.

Долгое время Москва также активно принимала в ней участие. В рамках "Обороны и безопасности" российские компании демонстрировали вертолеты и стрелковое оружие. Кроме того, на мероприятии были неоднократно представлены военно-морское оборудование и другие виды вооружений.

Как указано в материале, в последнее десятилетие вертолеты из РФ стали достаточно востребованы в Таиланде. В частности, они нашли свое место в авиации сухопутных войск королевства.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса Бангкоку не удалось организовать очередную выставку, и ее пришлось перенести на следующий год. Тогда у гостей мероприятия была возможность среди иных экспонатов увидеть российские боевые багги спецназа "Чаборз". По данным агентства, техника победила в тендере сил специального назначения Таиланда.

Однако в 2023 году на "Обороне и безопасности" представлен только вертолет Ка-32 в единственном экземпляре. Его можно заметить в виде масштабной модели на стенде тайского Департамента по предотвращению и преодолению последствий ЧС.

"Это очень хорошие вертолеты, они отлично себя зарекомендовали за последние четыре года", — прокомментировали сотрудники на указанном стенде.