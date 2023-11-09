Армия обороны Израиля захватила укрепленный пост ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает газета Haaretz.

По их информации, захватить пост удалось силам, которые входят в бригаду «Нахаль» наземного корпуса.

7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. После этого его бойцы проникли на юг страны, где взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», за несколько дней блокировав сектор. Спустя несколько недель бомбардировок израильские войска начали сухопутную операцию в Газе.