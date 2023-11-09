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Силы Израиля захватили пост ХАМАС в лагере беженцев на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля захватила укрепленный пост ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает газета Haaretz.

По их информации, захватить пост удалось силам, которые входят в бригаду «Нахаль» наземного корпуса.

7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. После этого его бойцы проникли на юг страны, где взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», за несколько дней блокировав сектор. Спустя несколько недель бомбардировок израильские войска начали сухопутную операцию в Газе.

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Ранее в ХАМС заявляли, что прекращение огня зависит от США, которые «полностью управляют войной». По словам члена политбюро палестинского движения Мусы Абу Марзука, Вашингтон поставляет оружие и создает политическое прикрытие процесса.

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