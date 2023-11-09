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Солдаты ВСУ покинули несколько опорных пунктов у Клещеевки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули несколько опорных пунктов в районе Клещеевки под Артемовском. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

Солдаты ВСУ покинули несколько опорных пунктов у Клещеевки
© РИА Новости

По его словам, украинские военные понесли существенные потери. В это время силы РФ пресекают попытки подразделений противника вернуть утраченные позиции.

Российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции ВСУ под Клещеевкой. По словам бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск, ВС РФ атакуют огневую позицию противника несколькими видами оружия в зависимости от того, по какой цели нужно наносить удар.

До этого командир отряда "Барс-10" с позывным "Сатурн" сообщил, что бойцы смогли уничтожить два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

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По его словам, из укрепрайонов ВСУ пошло движение личного состава, по которому российские военные нанесли удар минометным огнем, а после - из "Градов".

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