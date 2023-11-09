Новый универсальный комплекс "Рать" станет грозой беспилотников

Многофункциональный мобильный комплекс "Рать" станет грозой для беспилотников. Он их вычислит, заметит и подавит.

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Об этом пишет журнал "Армейский стандарт". Комплекс "Рать" имеет четыре основные составляющие: активную радиолокационную станцию, системы обнаружения и подавления беспилотников, аппаратуру для наблюдения в условиях нулевой видимости и вооружение - пушечное или лазерное - для уничтожения дронов.

Компактная бортовая РЛС обнаруживает цели на расстоянии в четыре километра. Беспилотник может быть самым маленьким и лететь со скоростью до 200 километров в час. Эфир сканируется в автоматическом режиме, а распознавание цели и разрыв каналов управления беспилотниками происходят в радиусе до полутора километра. "Рать" работает и при нулевой видимости, тогда в дело вступает разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой.

Важное достоинство комплекса в том, что он не только эффективно обнаруживает и подавляет каналы управления беспилотником, но и способен оперативно его уничтожить. В варианте с пушечным вооружением функцию поражения дрона выполняет дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов. Снаряду достаточно взорваться рядом и осколками дрон будет выведен из строя.