Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили из танка около 30 снарядов по населенному пункту Случевск в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, Украина атаковала Погарский район приграничного региона днем ранее, 8 ноября. Тогда никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Других подробностей об обстреле из танка не приводится.

То же село Случевск, которое находится в километре от границы с Украиной, пытались атаковать из танка 31 октября. Тогда там зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами, разрушений удалось избежать. В тот же день под танковый обстрел попали два села в Стародубском районе — Ломаковка и Курковичи, где зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами. Никто не пострадал