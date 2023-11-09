$92.20-0.2298.44-0.35

Российские военные начали использовать дроны-камикадзе в паре с артиллерией

Российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой. Об этом сообщил РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.

Российские военные начали использовать дроны-камикадзе в паре с артиллерией
© РИА Новости

По его словам, ВС РФ атакуют огневую позицию противника несколькими видами оружия в зависимости от того, по какой цели нужно наносить удар.

"То есть если это "жирная" цель, там много пехоты — это нормально, если туда сразу несколько орудий работают. Если это укрепленный блиндаж — 152-миллиметровым орудием можем продавить этот блиндаж", — рассказал источник.

Он отметил, что после попадания снаряда из крупнокалиберного орудия в блиндаж обычно пехота покидает его. После этого работу против сил Украины продолжают минометчики или FPV-дроны. Понятие First Person View (FPV, с английского — "вид от первого лица") используют для устройств, которые могут передавать окружающую обстановку оператору на расстоянии в качестве виртуальной реальности.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости