«Ростех» покажет в 2024 году новые дроны, испытанные в зоне СВО

«Ростех» планирует презентовать в 2024 году беспилотные летающие аппараты, которые разрабатываются дивизионом «Калашников» в составе госкорпорации, передает РИА Новости. Отмечается, что перед этим БПЛА пройдут испытания на полях спецоперации.

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Что касается конкретных дронов, их производства и даты презентации широкой публике, мы планируем сделать это в следующем году после успешного проведения испытаний в зоне специального военного назначения. Проведение боевых испытаний требует времени, поэтому, вероятно, наши новые беспилотники будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», — пояснили в «Ростехе».

Форум «Армия-2024» состоится с 12 по 18 августа в городе Кубинка, расположенном в подмосковном регионе. Планы по созданию дивизиона БПЛА были впервые озвучены в мае текущего года президентом «Калашникова» Аланом Лушниковым.