Российские расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехотную группу ВСУ в районе Артемовска
Российские артиллеристы уничтожили пехотную группу Вооруженных сил Украины, засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты РСЗО "Град" наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что расчеты РСЗО "Град" после получения задачи на боевую работу выдвинулись в район стрельбы, откуда нанесли огневое поражение украинским военным. Уничтожена была группа пехоты ВСУ, засевшая в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Отмечается, что боевые машины находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.