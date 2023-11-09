Российские расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехотную группу ВСУ в районе Артемовска

"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты РСЗО "Град" наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника", - говорится в сообщении.