Мобилизация: последние новости на сегодня 9 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 ноября 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуме заслушают доклад о льготном приеме в вузы участников СВО

Доклад о внесении в законодательство РФ закона по предоставлению участникам специальной военной операции (СВО) особых прав при зачислении в вузы заслушает Государственная Дума на пленарном заседании, также будет рассмотрена инициатива о создании реестра должников по алиментам. Об этом пишет ТАСС.

Планируется предоставить особые права на поступление в высшие образовательные учреждения участникам СВО, их детям и детям умерших от COVID-19 медицинских работников.

Выполняющие задачи в зоне СВО сотрудники ФСБ получат дополнительные соцгарантии

Предоставить специальные социальные гарантии сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), привлеченным к выполнению боевых задач в рамках специальной военной операции, планирует правительство РФ. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, он размещен на портале правовой информации, пишет «Москва 24».

Как говорится в документе, на социальные гарантии смогут претендовать военные ФСБ, которые с 30 сентября 2022 года выполняли задачи по обеспечению безопасности страны на примыкающих к районам боевых действий участках. Также они распространяются на членов их семей.

ЕР и фонд «Защитники Отечества» объединили усилия для оказания помощи участникам СВО

Вопросы взаимодействия фонда «Защитники Отечества» и «Единой России» обсудили председатель фонда Анна Цивилева и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе рабочей встречи, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на официальный сайт партии.

В публикации указано, что военнослужащим хотят предоставить бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Также отдельного внимания требуют законопроекты о сохранении мест на государственной службе для мобилизованных и контрактников, о государственном страховании добровольцев, о жилищных выплатах семьям погибших солдат.