Спецоперация на Украине 9 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 ноября 2023 года.

ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, применив в общей сложности 71 боеприпас. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, украинская сторона 22 раза открывала огонь. На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО. На горловском - семь обстрелов из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Всего противник выпустил 71 различный боеприпас.

Под обстрел попали районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Широкая Балка и Донецк.

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 145 военнослужащих. Российская сторона поразила технику и живую силу четырех бригад противника у Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство уточнило, что подразделения группировки войск «Восток» в боях с бригадами противника взаимодействовали с армейской авиацией и артиллерией.

«Потери противника составили до 145 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей», — говорится в сообщении.

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, два истребителя МиГ-29 и один бомбардировщик Су-27. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.