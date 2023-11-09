СМИ: сирийская армия вступила в бой с военными США на берегу Евфрата

Военнослужащие армии Сирии вступили в столкновение против американского контингента в регионе и курдских формриований «Сил демократической Сирии» (СДС). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местные источники.

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Бой вспыхнул на берегу Евфрата, к востоку от населенного пункта Дейр-эз-Зор (420 километров от Дамаска). Телеканал подчеркнул что почвой для боевых столкновений стали действия американской армии в восточных кварталах Дейр-эз-Зора.

«В столкновениях применяются минометы, тяжелая и средняя артиллерия и ракеты», - сообщил Al Mayadeen.