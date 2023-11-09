СМИ: ВС Израиля нанесли удары по военным объектам на юге Сирии

Израильские ВС нанесли удары по некоторым военным объектам на юге Сирии . Об этом сообщило агентство SANA .

По сообщению агентства, "примерно в 22:50 (по местному времени, совпадает с мск - прим. ТАСС) израильский противник осуществил атаку с воздуха со стороны Баальбека в Ливане, нанеся удары по нескольким военным объектам в южном регионе" арабской республики.