Рогов оценил возможность отставки Залужного

Вопрос увольнения Валерия Залужного с должности командующего ВСУ сегодня очень актуален для президента Украины Владимира Зеленского, однако он боится сделать это «в лоб», считает глава Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. В беседе с «Парламентской газетой» он пояснил, что в случае отставки Залужного в украинской армии произойдет бунт.
Думаю, вопрос о том, как «уйти» Залужного, у Зеленского в повестке стоит. Но сделать это ему надо не в лоб, а под каким-то благовидным предлогом. Потому что Залужный по сравнению с ним намного популярнее в армии, где главкома воспринимают как своего, а Зеленского — как уклониста и дезертира, который гонит на фронт других, а сам туда не идет, — пояснил эксперт.
По его словам, Залужный имеет сегодня серьезные шансы победить на президентских выборах, которые должны пройти на Украине весной 2024 года, и это весьма беспокоит Зеленского. Рогов добавил, что за главкомом стоят американские спецслужбы, а за нынешним президентом Украины — британские, и у них разное видение развития ситуации.
Американцы недовольны Зеленским и стали двигать на президентский пост Залужного — Зеленский и так воровал много, но сейчас ворует намного больше, причем прихватывает уже и то, что рассчитывали украсть на Украине представители американских элит, — заявил политик.
Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Валерий Залужный может стать жертвой политического убийства из-за своих интервью западным СМИ и в результате борьбы за власть. Брайен объяснил свою позицию недавней гибелью адъютанта Залужного — майора ВСУ Геннадия Частякова.