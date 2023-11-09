Рогов оценил возможность отставки Залужного

Думаю, вопрос о том, как «уйти» Залужного, у Зеленского в повестке стоит. Но сделать это ему надо не в лоб, а под каким-то благовидным предлогом. Потому что Залужный по сравнению с ним намного популярнее в армии, где главкома воспринимают как своего, а Зеленского — как уклониста и дезертира, который гонит на фронт других, а сам туда не идет, — пояснил эксперт.