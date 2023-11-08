СМИ: число женщин в рядах ВСУ выросло на 40%

Украина наращивает численность женщин в рядах ВСУ, к середине 2023 года их количество в армии страны выросло на 40% по сравнению с 2021 годом, достигнув 43 тысяч. Об этом сообщает The New York Times.

«Поскольку многое зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию. По данным Минобороны, сейчас в ВСУ служат около 43 тысяч женщин, что примерно на 40 процентов больше, чем в 2021 году, за год до начала конфликта», — говорится в тексте.

В NYT считают, что хоть работа украинской армии с женщинами и является «шагом к равенству», она также отражает огромные потери, которые страна несет на поле боя. И одним из первых признаков возможного призыва женщин в армию стал принятый в стране 1 октября закон, обязующий женщин-медиков вставать на учет в военкоматах.