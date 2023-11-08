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ХАМАС утратило контроль над севером Газы

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над севером Газы, передает РИА Новости.

ХАМАС утратило контроль над севером Газы
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«Сегодня мы видели, что порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора Газа на юг. Они покидают (север анклава), так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы», — заявил он.

Хагари подчеркнул, что они знают о наличии более безопасного района, в котором можно найти еду, воду, а также необходимые медикаменты.

Ранее стало известно о продолжении переговоров Израиля при содействии Катара и США, в рамках которых поднимается вопрос об освобождении 10-15 заложников ХАМАС.

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