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В Госдепе рассказали о тактике России в зоне СВО

Российское руководство в украинском кризисе придерживается выжидательной тактики, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Об этом пишет ТАСС.

В Госдепе рассказали о тактике России в зоне СВО
© РИА Новости

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он ответил на вопрос, что необходимо Киеву для достижения успехов в зоне специальной военной операции (СВО). О'Брайен считает, что Москва придерживается выжидательной тактики, поэтому Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно «достичь решающей битвы».

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По мнению дипломата, украинская армия «отвоевала 50 процентов территорий», занятых войсками РФ с февраля 2022 года.

«Что нам нужно, и это отражено в запросе на дополнительное финансирование, так это возможность вести эту схватку на протяжении некоторого времени», — рассказал он.

Ранее сообщалось о заморозке долгосрочных оборонных контрактов, связанных с оказанием военной помощи Украине.

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