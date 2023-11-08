В США заявили о неспособности ВСУ снова пойти в наступление

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер оценил вероятность проведения нового контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер заявил о неспособности ВСУ снова пойти в наступление и подчеркнул, что они потеряли такую возможность.

Экс-разведчик добавил, что с самого начала ожидалась неудача ВСУ в контрнаступлении, о чем заявляли военные эксперты. По мнению Шаффера, сейчас российские военные перехватили инициативу, поэтому у них есть возможность постепенно продвигаться вперед.