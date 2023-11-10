В Конгрессе США требуют раскрыть объем военной помощи Израилю

Представители демократической партии в конгрессе США требуют от президента Джо Байдена публично раскрыть объемы поставок американского оружия Израилю. Об этом сообщает издание Washington Post.

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По сравнению с программой военной помощи Украине, в рамках которой Пентагон не скрывал объемы и номенклатуру поставок оружия США, объем военной помощи Израилю публично не раскрывается. Это беспокоит конгрессменов, поскольку огромное число потерь среди гражданского населения в Газе вызывает международное осуждение. По мнению демократов, конгресс и в этом случае должен выполнять свои обязанности по конституционному надзору.

При этом в Белом доме инициативу конгрессменов не поддерживают. Неназванный представитель администрации президента заявил, что текущий порядок «позволит Госдепартаменту немедленно оказать чрезвычайную помощь Израилю вместо того, чтобы ждать более двух недель одобрения конгресса».