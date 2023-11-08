Столтенберг высказался о блокировке Словакией военной помощи Киеву

Столтенберг прокомментировал блокирование Словакией военной помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение властей Словакии о блокировании пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление генсек сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Венгрии в Брюсселе. По словам Столтенберга, это решение Словакии не отразится на оказании военной помощи Украине со стороны остальных членов НАТО.
«Я не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине. <...> Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО», — заявил он.
Ранее правительство Словакии заблокировало инициативу предыдущего кабинета министров по отправке пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.