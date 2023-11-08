ХАМАС назвал условие освобождения заложников

Официальный представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайды заявил, что движение будет освобождать заложников только в качестве обмена на своих соратников, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что вопрос освобождения заложников всё ещё рассматривается в ХАМАС.

«Вопрос заложников всё ещё рассматривается нами. Мы вновь подтверждаем, что единственный и очевидный путь к решению этой проблемы — это сделки по их полному или частичному обмену», — заявил Абу Убайда.

По его словам, в данный момент в израильских тюрьмах содержатся не только бойцы ХАМАС, но и гражданские лица из Палестины, включая женщин. Убайда подчеркнул, что в ХАМАС готовы рассмотреть обмен заложников, в том числе и на гражданских палестинцев.