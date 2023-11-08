Зеленский попросил доступа к военным технологиям США
Во время встречи Владимира Зеленского с министром транспорта США Питом Буттеджаджем украинский лидер поднял вопрос доступа к военным технологиям США. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зеленского, это позволило бы США и Украине наладить совместное производство вооружения.
«Мы проведем встречу, посвященную вопросам совместного производства военной техники, вооружений, боеприпасов, которых нам на самом деле не хватает», — заявил он.
Зеленский также добавил, что приоритетной задачей для Украины является усиление ПВО. Он также подчеркнул, что надеется наладить совместное производство именно в этой сфере.
«Финансовая поддержка очень важна, но прежде всего военная поддержка. Мы благодарны Соединенным Штатам, что они взяли на себя лидерство в предоставлении этой помощи. Речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», — уточнил Зеленский.