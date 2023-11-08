Зеленский попросил доступа к военным технологиям США

«Финансовая поддержка очень важна, но прежде всего военная поддержка. Мы благодарны Соединенным Штатам, что они взяли на себя лидерство в предоставлении этой помощи. Речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», — уточнил Зеленский.