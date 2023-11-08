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Хуситы заявили, что сбили американский MQ9 над территориальными водами Йемена

Расчеты ПВО сбили американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена, рассказал представитель правящего на севере страны движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья ас-Сариа. Об этом пишет ТАСС.

Хуситы сбили американский беспилотник MQ9 над морем близ Йемена
© globallookpress.com

«Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена», — пояснил Яхья ас-Сариа.

Представитель пояснил, что дрон предположительно осуществлял разведку в регионе в интересах Тель-Авива.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал причину падения разведывательного беспилотника США в Черном море.

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