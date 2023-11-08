С ХАМАС продолжают обсуждать освобождение заложников в обмен на паузу

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и США продолжают вести переговоры с целью освобождения заложников, захваченных палестинским движением, в обмен на один-два дня паузы в боевых действиях. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, речь идет о заложниках, которых ХАМАС захватил 7 октября при вторжении в Израиль.

«Переговоры при посредничестве Катара и США продолжаются с целью добиться освобождения от 10 до 15 заложников, удерживаемых палестинским движением, в обмен на одну или двухдневную гуманитарную паузу от боевых действий», — приводятся в тексте слова источника.