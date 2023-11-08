С ХАМАС продолжают обсуждать освобождение заложников в обмен на паузу
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и США продолжают вести переговоры с целью освобождения заложников, захваченных палестинским движением, в обмен на один-два дня паузы в боевых действиях. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, речь идет о заложниках, которых ХАМАС захватил 7 октября при вторжении в Израиль.
«Переговоры при посредничестве Катара и США продолжаются с целью добиться освобождения от 10 до 15 заложников, удерживаемых палестинским движением, в обмен на одну или двухдневную гуманитарную паузу от боевых действий», — приводятся в тексте слова источника.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. 27 октября Израиль начал крупномасштабное наземное наступление в секторе Газа.