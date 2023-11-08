Германия начала вывод комплексов ПВО из Польши
Группа ПВО и ПРО Бундесвера завершает свою миссию в Польше. С 15 ноября начнется постепенный вывод техники и расчетов в Германию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.
Комплексы Patriot были поставлены в Польшу после инцидента с ракетой, упавшей в сельской местности на границе с Украиной. В общей сложности, было поставлено три системы.
В рамках предварительных договоренностей подразумевалось, что системы останутся в стране до конца июня 2023 года, в дальнейшем сроки были продлены.
В пресс-службе отметили, что 15 ноября пройдет прощальное построение. На следующий день начнется «постепенный вывод в Германию персонала и трех задействованных огневых единиц».
По мнению экспертов, отношения между Берлином и Варшавой значительно ухудшились в 2022-2023 годах. Это обусловлено, полагают аналитики, как резкими высказываниями немецких и польских политиков, так и внешней политикой Польши.