Германия начала вывод комплексов ПВО из Польши

Группа ПВО и ПРО Бундесвера завершает свою миссию в Польше. С 15 ноября начнется постепенный вывод техники и расчетов в Германию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.

Комплексы Patriot были поставлены в Польшу после инцидента с ракетой, упавшей в сельской местности на границе с Украиной. В общей сложности, было поставлено три системы.

В рамках предварительных договоренностей подразумевалось, что системы останутся в стране до конца июня 2023 года, в дальнейшем сроки были продлены.

В пресс-службе отметили, что 15 ноября пройдет прощальное построение. На следующий день начнется «постепенный вывод в Германию персонала и трех задействованных огневых единиц».