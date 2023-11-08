В Испании начали обучать ВСУ применению ракетных комплексов Hawk

«С этой целью в состав команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный персонал полка. Благодаря им украинский персонал приобретет необходимые навыки и знания по эксплуатации зенитной системы Hawk посредством интенсивной программы обучения и подготовки», — сказано в сообщении.