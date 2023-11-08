Генерал Кривонос: Зеленский «дал пощечину» Залужному

Генерал Кривонос: Перестановки Зеленского в ВСУ стали пощечиной Залужному
Увольнение командующего силами спецопераций ВСУ Виктора Хоренко, инициированное президентом Владимиром Зеленским, стало ударом по главкому Валерию Залужному, считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
"Это пощечина со стороны президента вооруженным силам и их главнокомандующему", - приводит его слова РИА Новости.
Сам Хоренко говорил, что не понимает, за что Зеленский уволил его, и о своей отставке он узнал из СМИ. По его словам, главком ВСУ Валерий Залужный не делал представления на его увольнение и не смог объяснить ему причины подобного решения.
Новым командующим силами спецопераций ВСУ стал Сергей Лупанчук, а Хоренко будет работать в главном управлении разведки.
По оценкам наблюдателей, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, - путь к перевороту, который устроят ВСУ.