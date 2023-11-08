Эксперт оценил перспективы взятия под контроль ВС РФ Киева и Одессы

«Сам по себе вопрос взятия под контроль Одессы и Киева ложится в военную плоскость, а не в политическую. По мере того, как в ходе специальной военной операции будет достигнута цель по полному освобождению новых российских территорий. Если у нас после этого не сложится политический диалог с противостоящими силами, если та сторона не пойдёт на выполнение условий российской стороны, то, возможно, России ещё придётся прибегнуть к военным методам по продвижению в западном направлении. Вопрос по взятию под контроль Киева и Одессы в ближайшие дни или недели не стоит. Это вопрос более отдалённого будущего, конечно, близкого, если будет проходить сама военная операция, но не сегодняшнего и не завтрашнего дня».