Нидерланды уличили в нарушении законов войны
Правительство Нидерландов решило продолжить поставки Израилю запасных частей для истребителей F-35 после обострения палестино-израильского конфликта, сообщила газета NRC. Отмечается, что это может привести к нарушению законов и обычаев войны, о чем Амстердам предупредила профессор международного права Лисбет Зегвельд.
Нидерланды должны исходить из того, что все поставленные материалы будут использоваться для непропорциональных воздушных ударов, в ходе которых не делается различий между мирными жителями и боевиками ХАМАС. Соответственно, Нидерланды сознательно способствуют военным преступлениям, — приводятся слова Зегвельд.
Издание передает, что таможенники сообщали в министерство иностранных дел и министерство торговли и развития сотрудничества о предстоящей поставке запасных частей для израильских F-35. Чиновники отказались блокировать поставку.
Ранее советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что удары армии Израиля по сектору Газа являются непропорциональным ответом на массированную атаку палестинского движения ХАМАС на еврейское государства. По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.