Подразделения Вооруженных сил России успешно отразили пять атак украинских штурмовых групп в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, две такие атаки были зафиксированы в Харьковской области, три — на Запорожском направлении. Кроме того, в Запорожской области был поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.

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Представители оборонного ведомства отметили, что в ходе боев на Донецком направлении украинские войска потеряли до 235 военнослужащих. Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 145 человек убитыми и ранеными, также была поражена польская самоходная артиллерийская установка Krab.

В ходе контрбатарейной борьбы на Купянском направлении была уничтожена американская гаубица М114, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.