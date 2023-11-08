Российская армия отразила пять атак украинских штурмовых групп в зоне СВО
Подразделения Вооруженных сил России успешно отразили пять атак украинских штурмовых групп в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, две такие атаки были зафиксированы в Харьковской области, три — на Запорожском направлении. Кроме того, в Запорожской области был поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.
Представители оборонного ведомства отметили, что в ходе боев на Донецком направлении украинские войска потеряли до 235 военнослужащих. Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 145 человек убитыми и ранеными, также была поражена польская самоходная артиллерийская установка Krab.
В ходе контрбатарейной борьбы на Купянском направлении была уничтожена американская гаубица М114, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.
Депутат парламента Чехии Радован Вих ранее заявил, что ВСУ не смогут одержать верх над российской армией. По его словам, Киев постепенно теряет деньги, человеческие ресурсы, а также поддержку со стороны западных правительств. По мнению парламентария, в ближайшее время для Украины наступит переломный момент.