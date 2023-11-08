Минобороны: ПВО сбила пять самолетов ВСУ за сутки

Российская система противовоздушной обороны за сутки сбила пять самолетов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

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В районе населенного пункта Каменка ДНР уничтожили Су-27, два МиГ-29 сбили в районе населенного пункта Преображенка ДНР и города Кривой Рог Днепропетровской области, два Су-25 – в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области.

Кроме того, средства ПВО ВС России перехватили 11 снарядов РЗСО HIMARS и две авиабомбы JDAM. Также уничтожен 31 украинский беспилотник. Их сбили в районах населенных пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково ЛНР, Новая Каменка, Первомайское ДНР, Тарасовка и Самойловка Запорожской области.

Ранее подразделения ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени 31 октября.

До этого российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.