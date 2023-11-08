Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении до 235 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России .

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой Народной Республики", - отметили в военном ведомстве РФ.

Там добавили, что за сутки на этом направлении противник потерял до 235 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Кроме того, поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30.