Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными не менее 200 тысяч бойцов с начала специальной военной операции (СВО), пишет французская газета Liberation. News.ru

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с (…) 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых», — утверждает издание. Lenta.ru