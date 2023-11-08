Две определяющие трагедии нашего времени — война на Украине и президентство Джо Байдена — наконец-то неизбежно подходят к концу. Оба изжили свою полезность. Война на Украине, на которую некоторые указывали уже почти два года, что она никогда не будет выиграна Украиной, поскольку население России, население которой превышает 100 млн человек, наконец, очевидно, движется к мирным переговорам. НАТО, похоже, признало, что на самом деле это не сработает, — считает он.