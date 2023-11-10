В Молдавию прибыла партия военной помощи из Франции

"Это первая партия военной помощи со стороны Франции, которая была направлена на укрепление обороноспособности Молдавии и модернизацию ее армии. Эта партия включает личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в республику также доставлено оборудование, которое обеспечит совместимость молдавских военных с армиями стран ЕС и НАТО .

Ранее в этом году такая помощь поступала в Молдавию со стороны других стран ЕС, а также США. Власти республики, в конституции которой прописан статус нейтралитета, в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.