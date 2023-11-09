Рогов указал на признак, свидетельствующий о больших потерях ВСУ

"Между тем эта ОТГ - это прежде всего группа прорыва, которая должна была не просто расширять плацдарм, а продвигаться к Бердянску, Мелитополю, выходить к побережью Азовского моря и к границе Крыма. А затем идти парадом победы чуть ли не по улицам Севастополя", - сказал Рогов.