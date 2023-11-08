В России заявили о решении Путина по мобилизованным

«Теперь все равны. Все воюют до конца СВО. Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. А что комментировать? Я задавал этот вопрос (демобилизация и, по возможности, замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) Президенту России на последней его встрече с репортерами», — рассказал Сладков.