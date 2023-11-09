В Севастополе уничтожили воздушную цель

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем военные уничтожили воздушную цель. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — написал Развожаев.

До этого губернатор заявил, что обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали в селе Орловка, пострадал один человек.

В результате падения обломков мужчина получил перелом руки, его жизни ничего не угрожает, уточнил он.

Развожаев также рассказал, что фрагменты сбитых БПЛА упали в районе Качи. По его словам, после падения беспилотника серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.