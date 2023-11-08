В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Утром 7 ноября Министерство обороны России сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над Чёрным морем и Крымским полуостровом.

Перед этим, 5 ноября, в Минобороны заявили о попытке ВСУ ударить 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи. Средствам ПВО удалось сбить 13 из них.