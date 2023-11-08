BI: Танки Abrams устарели и легко уязвимы для российских Т-90
На сегодняшний день основной танк американской армии M1 Abrams является устаревшим и легко уязвим для российских Т-90, пишет Business Insider.
Американские танки M1 Abrams не будут доминировать на поле боя, поскольку все их преимущества, включая мобильность, огневую мощь и броню, рискуют оказаться несоответствующими времени.
Так, Abrams уязвимы для атак беспилотников и противотанковых ракет. Броня американского танка может быть пробита 125-мм пушками на российских Т-90 и китайских Type 99. На сегодняшний день слишком много "Абрамсов" отходят на второй план из-за проблем с техническим обслуживанием. Также M1 массой 70 тонн и более нельзя назвать мобильным.
Отмечается, что модернизация танков с помощью робототехники и автоматизации была бы такой же бесполезной, как и ожидание, что новые технологии максимально улучшат автомобиль 1980-х годов.
Таким образом, Abrams не только не принесут преимущества на поле боя, но и могут стать настоящей угрозой для своего экипажа.
Ранее в Сети появились первые фото с американскими танками M1A1 Abrams в зоне спецоперации.